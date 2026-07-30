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Moradabad News: जनता इंटर कॉलेज के आजीवन सदस्य ने किया डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: संयुक्त किसान मोर्चा ने शिकायत पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा और कहा कि 15 दिन में जांच नहीं हुई तो 17 अगस्त से एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना या भूख हड़ताल करेंगे। मांगों में स्कूल के लिपिक की अनुचित पदोन्नति, फर्जी प्रस्तावों की जांच, और लंबित वेतन का मुद्दा शामिल है।

Moradabad News: जनता इंटर कॉलेज के आजीवन सदस्य ने किया डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन

Moradabad News: पंद्रह दिन में निष्पक्ष जांच न हुई तो 17 अगस्त से एसडीएम दफ्तर पर होगा धरना संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और संस्था के आजीवन सद्स्यों ने जनता इंटर कॉलेज गोपीवाला से संबंधित शिकायती मांग पत्र डीएम कार्यालय पर भेजे गए सक्षम अधिकारी को सौंपा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतें डीआईओएस दफ्तर में जाकर फाइलों में बंद हो जाती है लेकिन किसी प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जाती है तथा इसके साथ-साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वादश मंडल के समक्ष भी ज्ञापन प्रस्तुत कर नाराजगी जताई और मांग पत्र के माध्यम से मांग की गई कि अगर 15 दिन के भीतर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो 17 अगस्त से एसडीएम कार्यालय पर धरना या भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।मांग

पत्र के माध्यम से मांग की गई कि 9 माह पहले संयुक्त शिक्षक निदेशक की जांच में विद्यालय के लिपिक तरुण का प्रमोशन नियम विरुद्ध पाया गया उसको तत्काल समाप्त करवाने, वर्ष 2023 में भेजे गए फर्जी व कूटरचित प्रस्ताव को समाप्त कराने व फर्जी प्रस्ताव में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने, वर्ष 2012 से लगातार धन के दुरुपयोग को गबन में दर्शाने व इंटरमीडिएट कक्षाओं में 1 अप्रैल से शिक्षण कार्य सुचारु न होने व वर्ष 2005 से कार्यरत अंग्रेजी के अध्यापक प्रीतम सिंह को विद्यालय के प्रबंधक द्वारा प्रेषित किए गए संख्या बल शून्य के नोटिस की समिति बनाकर जांच व प्रबंधक द्वारा लगाए जा रहे निराधार आरोपों की जांच बच्चों तथा अभिभावकों के स्वतंत्र बयानों के आधार पर करवाने, तीन माह का बकाया वेतन तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने आदि मांगों पर जोर दिया गया। इस दौरान किसान मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष वीर सिंह, जिला महासचिव हरस्वरूप सिंह, जिला प्रवक्ता प्रीतम सिंह, आजीवन सदस्य जसवंत सिंह व खेमचंद शर्मा नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

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