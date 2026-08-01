Moradabad News: भाकियू (चढूनी) कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर दिया धरना

Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला अध्यक्ष ज्योति चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन कर ग्राम रामूवाला गणेश में सरकारी हैंडपंप के भीतर फंसी समरसेबल मोटर को तत्काल निकलवाने की मांग उठाई। इस संबंध में संगठन ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम रामूवाला गणेश में लगे सरकारी हैंडपंप में काफी समय से प्राइवेट समरसेबल मोटर लगी हुई है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। संगठन का आरोप है कि इस संबंध में 21 मई को भी शिकायत की गई थी तथा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।धरने