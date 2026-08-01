Moradabad News: भाकियू (चढूनी) कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय पर दिया धरना
Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने ग्राम रामूवाला गणेश में सरकारी हैंडपंप में फंसी समरसेबल मोटर को निकालने की मांग को लेकर धरना दिया। प्रदर्शन में किसानों ने प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ नारे लगाए। संगठन ने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करेंगे।
Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला अध्यक्ष ज्योति चौहान के नेतृत्व में क्षेत्र पंचायत कार्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन कर ग्राम रामूवाला गणेश में सरकारी हैंडपंप के भीतर फंसी समरसेबल मोटर को तत्काल निकलवाने की मांग उठाई। इस संबंध में संगठन ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम रामूवाला गणेश में लगे सरकारी हैंडपंप में काफी समय से प्राइवेट समरसेबल मोटर लगी हुई है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। संगठन का आरोप है कि इस संबंध में 21 मई को भी शिकायत की गई थी तथा संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।धरने
के दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र समस्या का समाधान नहीं कराया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उधर खंड विकास अधिकारी ने अपने पूर्व आदेश का हवाला देते हुए संबंधित कर्मचारियों से जवाब तलब किया और कहा कि आदेश के बावजूद अब तक सरकारी हैंडपंप से समरसेबल मोटर किस वजह से नहीं निकाली गई। उन्होंने मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। धरने में तहसील अध्यक्ष कुलदीप चौहान, क्षेत्र मंत्री शिवानी चौधरी, सचिव सतवीर सहित भाकियू (चढूनी) के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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