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Moradabad News: पूर्व प्रधान समेत छह किसानों के ट्यूबवेलों से स्टार्टर और केवल चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव नगला कमाल में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने खेतों में लगे ट्यूबेलों को निशाना बनाते हुए एक ही रात में करीब छह ट्यूबबेलों से स्ट

Moradabad News: पूर्व प्रधान समेत छह किसानों के ट्यूबवेलों से स्टार्टर और केवल चोरी

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव नगला कमाल में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने खेतों में लगे ट्यूबवेलों को निशाना बनाते हुए एक ही रात में करीब छह ट्यूबवेलों से स्टार्टर और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। लगातार कई ट्यूबवेलों पर हुई चोरी की वारदात से किसानों में भारी रोष है। चोरों ने पूर्व प्रधान दिनेश सिंह के ट्यूबवेल समेत किसान गुलजारी लाल, अमित चौधरी, सुमित चौधरी और गंगाराम सहित करीब छह किसानों के ट्यूबवेलों की दीवार में कूमल लगाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद स्टार्टर, केबिल, कटआउट तथा स्टार्टर की कॉपर पट्टी सहित अन्य कीमती उपकरण निकालकर फरार हो गए।

बुधवार सुबह जब किसान खेतों पर पहुंचे तो ट्यूबवेलों की दीवारों में कूमल देख चोरी की जानकारी हुई। देखते ही देखते गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और घटना की सूचना फैलते ही खलबली मच गया। ग्रामीण सचिन कुमार ने बताया कि चोरों ने करीब आधा दर्जन ट्यूबवेलों को निशाना बनाकर हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। एक ही रात में इतनी बड़ी संख्या में हुई चोरी की घटना से किसानों में पुलिस गश्त को लेकर नाराजगी है। लगातार हो रही चोरियों से खेती-किसानी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने पुलिस से खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी गए सामान की बरामदगी तथा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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