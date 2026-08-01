Moradabad News: जनसमस्याओं के समाधान की मांग को भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने तहसील परिसर में डीएम को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। सड़कें क्षतिग्रस्त होने, जलभराव, सफाई की समस्याओं और विभिन्न विकास कार्यों की कमी पर ध्यान आकर्षित किया गया। अधिकारियों ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार को तहसील परिसर में एकत्र होकर डीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने क्षेत्र की जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान कराने की मांग की। भाकियू पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष घनेंद्र शर्मा के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह को ज्ञापन दिया। बताया कि बरसात के मौसम में क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जलभराव की समस्या के समाधान, गांवों में नियमित सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की गई।
इसके अलावा ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, विद्युत एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा जनहित से जुड़े लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग भी उठाई गई। वहीं आलमपुर चौहान में गोशाला के निकट कचरा फैक्ट्री स्थित होने से कई गाय की मौत हो जाने को लेकर फैक्ट्री बंद करने, गखरपुर डिलारी मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की मांग की गई । अधिकारियों ने किसान नेताओं को समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। इस दौरान राजेंद्र सिंह, हरीराज सिंह, सुमित चौहान, देवराज सिंह आदि मौजूद रहे।
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