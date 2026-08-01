Moradabad News: जनसमस्याओं के समाधान की मांग को भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Moradabad News: भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार को तहसील परिसर में एकत्र होकर डीएम को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में पदाधिकारियों ने क्षेत्र की जनसमस्याओं के शीघ्र समाधान कराने की मांग की। भाकियू पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष घनेंद्र शर्मा के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी अभिषेक सिंह को ज्ञापन दिया। बताया कि बरसात के मौसम में क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे किसानों और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जलभराव की समस्या के समाधान, गांवों में नियमित सफाई व्यवस्था, नालों की सफाई तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की गई।