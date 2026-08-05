किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि को संरक्षित करने को एसटीपी प्लांट की स्वीकृति की मांग

किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि को संरक्षित करने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष कांठ, विधायक कांठ सहित नगर विकास मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एसटीपी प्लांट का अधिष्ठापन किए जाने के लिए वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। क्षेत्रीय विधायक कांठ कमाल अख्तर एवं नगर पंचायत अध्यक्ष कांठ इकबाल आलम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को पत्र देकर कांठ नगर पंचायत के किसानो की हजारों बीघा खेती की फसल को संरक्षित किए जाने के लिए एसटीपी प्लांट का अधिष्ठापन किए जाने की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है।

पत्र में अवगत कराया है कि कांठ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत कांठ के मोहल्ला पट्टी मौढा वार्ड संख्या 5 में कच्चा नाला स्थित है जिससे संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र का गंदा पानी सुंदरी नदी होते हुए रामगंगा नदी तक पहुंचता है नाला कच्चा होने के कारण समय पर जगह-जगह से टूटता रहता है और वर्षा ऋतु के समय पानी ज्यादा होने के कारण नाले के दोनों साइडों की हजारों बीघा भूमि कृषि भूमि में फैल जाता है जिस कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है किसानों का वित्तीय क्षति उठानी पड़ती है तथा किसानों के सम्मुख रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए मुख्य अभियंता पश्चिम क्षेत्र उत्तर प्रदेश जल निगम नगरी राजनगर गाजियाबाद के पत्र में भी नगर पंचायत कांठ में पार्ट वन के अंतर्गत इंटरसेक्शन एवं डायवर्सन एसपी निर्माण कार्य अनुमानित लागत 190455 लाख एवं प्रथम के अंतर्गत कर सैनिटेशन जोन में सीवरेज सिस्टम एवं गृह संयोजन के कार्य अनुमान मानिक लागत 1817 63 लाख द्वारा की गई है। उन्होंने समस्या का निराकरण एवं रामगंगा नदी को दूषित होने से बचाव के लिए जनहित में एसटीपी प्लांट का निर्माण कराए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम नगरिया के उच्च अधिकारियों को आदेश प्रदान करने की मांग की है, जिससे क्षेत्र के किसानों की हजारों बीघा कृषि भूमि को संरक्षित किया जा सके।