Moradabad News: ज्वैलर्स को वसूली डेढ़ लाख की रंगदारी, किसान नेता समेत तीन पर केस
Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक किसान नेता ने ज्वैलर्स से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपी ने तीन महीने में कई बार एक लाख रुपये वसूले। पैसे देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। केस दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में किसान नेता ने ज्वैलर्स को डरा धमका कर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। आरोपी ने तीन माह में कई बार में एक लाख रुपये वसूल लिए। बाद में पैसे देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा है। मामले में ज्वैलर्स की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने किसान नेता और उसके दो बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ज्वैलर्स की जानकारी
थाना सिविल लाइंस के हरथला मंगलबाजार निवासी महिला शीतल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके पति रोहित विश्नोई आभूषण की दुकान चलाते हैं। महिला के अनुसार बीते दो मई को सुबह करीब पौने दस बजे इतवार का बाजार हरथला निवासी किसान नेता जितेंद्र उनकी दुकान पर पहुंचा और पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी। धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो व्यापार नहीं करने देंगे। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर रोहित विश्नोई से 15 हजार रुपये ले लिए₹। इसके बाद 16 मई को एक बार फिर पांच हजार रुपये और 18 मई को 21 हजार रुपये और ले लिए। डर के कारण रोहित विश्नोई पैसे देते रहे। पीड़िता महिला के अनुसार 12 जुलाई को जितेंद्र सिंह ने दस हजार रुपये और वसूल किए। इसके बाद उसके दोनों बेटों कुलदीप व विपिन ने भी 25-25 हजार रुपये वसूल किए। महिला शीतल ने दावा किया कि आरोपी जब जब उनकी दुकान में आए सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। आरोपी पुराने मकान के निर्माण को रुकवाने और बीसी के एवज में पांच लाख रुपये की मांग की। कई बार पांच-पांच, दस-दस हजार रुपये मांगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है।
वर्जन
मामले में महिला की तहरीर पर जितेंद्र सिंह और उसके दो बेटों कुलदीप व विपिन के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रंगदारी और धमकी देने का केस दर्ज किया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
-कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी।
सामान्य प्रश्न
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