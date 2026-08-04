Moradabad News: पुलिया से गिरकर किसान की मौत
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकड़ा परम में एक किसान की पुलिया से गिरकर मौत हो गई। 52 वर्षीय हो राम सिंह मंगलवार सुबह पुलिया पर बैठे थे, जब वह अचानक गिर गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। यह सड़क दुर्घटना नहीं थी।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकड़ा परम में मंगलवार की सुबह पुलिया से गिरकर किसान की मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा परम गांव निवासी हो राम सिंह 52 पुत्र बलबीर सिंह नमक किस मंगलवार की सुबह करनपुर रतुपुरा रोड पर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा परम स्थित पुलिया पर बैठा हुआ था अचानक वह पीठ के बल जमीन पर आ गिरा जिससे उसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पीएम करा कर परिजनों को सौंप दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरकर मौत होने की पुष्टि हो गई है। किसान की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई है।
मृतक के पुत्र योगेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है।
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