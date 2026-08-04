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Moradabad News: पुलिया से गिरकर किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा परम गांव में मंगलवार सुबह एक किसान की पुलिया से गिरने से मौत हो गई। 52 वर्षीय हो राम सिंह अचानक गिरकर मृत्यू हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है।

Moradabad News: पुलिया से गिरकर किसान की मौत

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव सरकड़ा परम में मंगलवार की सुबह पुलिया से गिरकर किसान की मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा परम गांव निवासी हो राम सिंह 52 पुत्र बलबीर सिंह नमक किस मंगलवार की सुबह करनपुर रतुपुरा रोड पर कोतवाली क्षेत्र के सरकड़ा परम स्थित पुलिया पर बैठा हुआ था अचानक वह पीठ के बल जमीन पर आ गिरा जिससे उसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पीएम करा कर परिजनों को सौंप दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरकर मौत होने की पुष्टि हो गई है। किसान की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हुई है।

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मृतक के पुत्र योगेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है।

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