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Moradabad News: घर में घुसकर युवक और उसके माता-पिता को पीटा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र में एक युवक आदिल का उसके परिजनों द्वारा घर में घुसकर पीटना हुआ। जब उसके माता-पिता और भाई ने बचाव किया, तो हमलावरों ने सभी को घायल कर दिया। पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

Moradabad News: घर में घुसकर युवक और उसके माता-पिता को पीटा, केस दर्ज

Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र में घर में घुसकर परिवार के ही दूसरे पक्ष ने युवक को पीट दिया। विरोध पर अन्य लोगों के साथ हमला कर युवक के साथ ही उसके माता-पिता और भाई को भी मारपीट कर घायल कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने छह नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना मझोला के ट्रांसपोर्टनगर लाकड़ी रोड निवासी मोहम्मद असलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह उनका बेटा आदिल घर में सफाई कर रहा था। आरोप लगाया कि उसी दौरान उनकी ताई रिहाना, और सालिम घर में घुस आए और आदिल के साथ मारपीट करने लगे।

असलम के अनुसार चीखपुकार सुनकर वह पहुंच कर बीच बचाव करने का प्रयास किया तो दूसरे पक्ष से साजिद, आफरीन, सरसो, जैनब और कुछ अज्ञात लड़के भी घर में घुस आए। आरोपियों ने असलम, उसके बेटे आदिल व आरिऊ और पत्नी रिहाना बेगम को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर छह नामजद और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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