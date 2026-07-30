Moradabad News: शादी से पहले रिश्ता टूटने पर दहेज मांगने व धोखाधड़ी का आरोप
Moradabad News: क्षेत्र के एक परिवार ने शादी का रिश्ता टूटने के मामले में दहेज, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। शादी की तैयारियों में लाखों खर्च किए गए और बाद में अतिरिक्त नकदी तथा कार की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर शादी से इनकार किया गया। पुलिस जांच कर रही है।
Moradabad News: क्षेत्र के एक परिवार ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर शादी का रिश्ता टूटने के मामले में दूसरे पक्ष पर दहेज की मांग, धोखाधड़ी और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि रिश्ता तय होने के बाद शादी की तैयारियों में लाखों रुपए खर्च किए गए और उपहार सहित अन्य सामान भी दिया गया। आरोप है कि शादी से पहले दूसरे पक्ष ने कथित रूप से अतिरिक्त नकदी और कार की मांग रख दी। मांग पूरी न होने पर शादी करने से इनकार कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत और समझौते के प्रयासों के बावजूद मामला नहीं सुलझा तथा उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
पीड़ित परिवार ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज मांगने और धमकी देने के आरोपों में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।वहीं, दूसरे पक्ष का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायत की जांच कर तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है तथा दूसरे पक्ष का पक्ष प्राप्त होना शेष है। प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने बताया कि तहरीर अभी नहीं मिली है तहरीर मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।
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