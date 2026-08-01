Moradabad News: सीएम से शिकायत पर फर्जी डॉक्टर को अस्पताल से हटाया
Moradabad News: वरिष्ठ संवाददाता कांठ रोड स्थित निजी अस्पतला में कथित तौर पर कार्यरत फर्जी चिकित्सक के खिलाफ सामने आई शिकायतों को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से अस्पत
Moradabad News: कांठ रोड स्थित निजी अस्पतला में कथित तौर पर कार्यरत फर्जी चिकित्सक के खिलाफ सामने आई शिकायतों को देखते हुए उसे तत्काल प्रभाव से अस्पताल से हटा दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एपिडेमियोलॉजिस्ट अजीजुर्रहीम ने इसकी पुष्टि की। पंडित नगला निवासी सिराज अहमद ने अस्पताल में विशेषज्ञ की जगह फर्जी आयुष चिकित्सक के कार्यरत होने की शिकायत डीएम को भेजी थी वहीं, बिलारी निवासी खालिद जमा खां की तरफ से फर्जी आयुष चिकित्सक के अस्पताल में कार्यरत होने की शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई थी।
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