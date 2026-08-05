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Moradabad News: बैंक से सैलरी निकालने आए कर्मचारी की हार्टअटैक से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: उमरी कला निवासी नगर पंचायत कर्मचारी माजिद हसन की सैलरी निकालने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैंक से पैसे निकालने के बाद वह दवाई लेने अस्पताल गया, जहां उसे सीने में तेज दर्द हुआ। तुरंत इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया।

Moradabad News: बैंक से सैलरी निकालने आए कर्मचारी की हार्टअटैक से मौत

Moradabad News: अपनी सैलरी निकालने आए कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर परिजनों के हवाले किया। कंठ थाना क्षेत्र के उमरी कला निवासी माजिद हसन पुत्र जाहिद हसन छजलेट की एसबीआई बैंक से अपनी सैलरी निकालना आया था। बैंक से पैसे लेने के बाद बैंक के पास ही अनिका अस्पताल से गैस की दवाई लेने गया वहीं पर दवाई लेने से पहले ही सीने में तेज दर्द हुआ। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर इलाज के दौरान माजिद की मौत हो गई। मृतक उमरी कला में नगर पंचायत कर्मचारी था सूचना के बाद मृतक के परिजन वह पुलिस भी मौके पर आई।

मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया पुलिस ने सब परिजनों के हवाले कर दिया।

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