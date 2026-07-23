Moradabad News: सहसपुर में बिजली चोरी के मामले में पांच पर रिपोर्ट दर्ज
Moradabad News: गुरुवार को मुरादाबाद के सहसपुर कस्बे में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पांच जगहों पर चोरी पकड़ी गई और एफआईआर दर्ज की गई। एसडीओ राम मनोहर यादव के नेतृत्व में सभी कनेक्शनों की गहन जांच की गई। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया।
Moradabad News: मुख्य अभियंता, मुरादाबाद के निर्देश पर गुरुवार सुबह सहसपुर कस्बे में विद्युत विभाग ने बिजली चोरी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पांच स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत थाना मुरादाबाद में एफआईआर दर्ज कराई गई। यह अभियान एसडीओ राम मनोहर यादव के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें विद्युत विभाग का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। टीम ने कई कनेक्शनों की गहन जांच करते हुए अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की।एसडीओ राम मनोहर यादव ने बताया कि मुख्य अभियंता के निर्देशानुसार बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे केवल वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें तथा बिजली चोरी जैसी अवैध गतिविधियों से दूर रहें। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे।
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