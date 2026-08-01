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Moradabad News: डींगरपुर में नाला निर्माण को लोनिवि ने तोड़े अवैध निर्माण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: डींगरपुर में लोक निर्माण विभाग ने महीनों से लंबित नाला निर्माण के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। पुलिस चौकी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया जबकि दुकानदारों ने इसका विरोध किया। इंजीनियरों ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही पुलिस चौकी भी हटाई जाएगी।

Moradabad News: डींगरपुर में नाला निर्माण को लोनिवि ने तोड़े अवैध निर्माण

Moradabad News: डींगरपुर में महीनों से लंबित नाला निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम ने शनिवार को बुलडोजर कार्रवाई की। पुलिस चौकी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया। विभाग की कार्रवाई को लेकर कस्बे में दिन भर गहमा-गहमी रही। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच इंजीनियरों की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई पूरी की। इस क्षेत्र में पुलिस चौकी कक्ष निर्माण बाद में तोड़ा जाएगा। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण किया जाना है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से अवैध निर्माण करने वालों को सचेत किया गया था। एई मुकेश कुमार और विभाग के कर्मचारियों को दुकानदारों के विरोध का भी सामना करना पड़ा।

बाईं पटरी की ओर के दुकानदारों ने दाईं पटरी के लोगों से साठगांठ के भी आरोप लगाए। लोनिवि के इंजीनियरों का कहना है कि राजस्व विभाग की पैमाइश के आधार पर कब्जा खाली कराया जा रहा है। उधर, पाशा मार्केट के पास नाला निर्माण रोक दिए जाने को लेकर दुकानदारों ने शिकायत दर्ज कराई। सड़क की दाईं पटरी पर मार्केट के नजदीक दो सूखे पेड़ है। उससे आगे की ओर नाला निर्माण नहीं है। लोनिवि एई मुकेश कुमार ने बताया कि नोटिस देकर कार्रवाई की गई है। जल्द ही सड़क किनारे से पुलिस चौकी कक्ष भी हटाया जाएगा।

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