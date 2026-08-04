Moradabad News: घर में घुसकर मारपीट, दो भाइयों पर मुकदमा दर्ज
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राईभूड़ में दो भाइयों के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित चंद्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी पंकज और रवि ने उनके घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए और पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम राईभूड़ में घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने दो सगे भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित चंद्रपाल सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम राईभूड़ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 जुलाई 2026 की रात करीब एक बजे वह अपने घर में सो रहे थे। आरोप है कि गांव के ही पंकज और रवि पुत्र महेंद्र सिंह जबरन घर में घुस आए और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
पीड़ित की शिकायत के आधार पर कोतवाली ठाकुरद्वारा पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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