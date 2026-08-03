Moradabad News: कांवड बेडे के साथ कांवड चढ़ाने बैरनी शिच मंदिर पहुंचे कई डॉक्टर जगहजगह स्वागत

Moradabad News: जिज्ञासा हॉस्पिटल के डॉक्टर सीपी सिंह अपने कुछ डाक्टर साथियों के साथ ब्रजघाट से गंगा जल लेकर अपने कांवड़ जत्थे के साथ बैरनी शिव मंदिर पहुंचे। जहां श्रद्धा सुमन के साथ विशेष पूजा अर्चना के उपरांत शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। सोमवार को डॉ सीपी सिंह अपने कांवड़ जत्थे के साथ ब्रजघाट से होते हुए बिलारी नगर में जैसे ही पहुंचे। उनका डा. भीमराव अंबेडकर पार्क एवं गांधी मूर्ति चौराहे पर श्रद्धालुओं ने फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। पूरा वातावरण बम बमभोले के जयकारों से गूंज उठा। उसके बाद चौधरपुर होते हुऎ स्यौंडा़रा होते हुए मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव का गंगाजल बेल पत्र, फूल, शहद, दूध धतूरा से जल अभिषेक किया।