Moradabad News: भागवत कथा में भगवान के 24 अवतारों का किया वर्णन
Moradabad News: साहू मोहल्ला के अन्नपूर्णा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में व्यास ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। इस कथा में नारद जी के पूर्व चरित्र का भी उल्लेख किया गया, जिसमें बताया गया कि संत का सानिध्य प्राप्त करके वह दासी के पुत्र से नारद बन गए।
Moradabad News: साहू मोहल्ला स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में व्यास ब्रजेश कृष्ण गोस्वामी ने भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। उन्होंने नारद जी के पूर्व चरित्र का भी प्रसंग सुनाया। इसमें बताया कि नारद जी एक दासी के पुत्र थे। मगर संत का सानिध्य प्राप्त करने से वह दासी के पुत्र से नारद बन गए। उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा जो व्यक्ति गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु पर आश्रित हो जाता है उसे एक दिन भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं। शरद वार्ष्णेय, प्रमोद अग्रवाल सहित मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ क्षेत्रवासी भी शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।