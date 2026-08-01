Moradabad News: सतारन की भांतु बस्ती को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मांग

Moradabad News: नेशनल एकेडमी फ़ॉर सोशल मूवमेंट एवं नागरिक एकता परिषद की ओर से ग्राम सतारन में आयोजित मज़दूर पाठशाला एवं जनचर्चा में भांतु समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सहित श्रमिक अधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शनिवार को ह्यूमन राइट डिफेंडर प्रेम कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी की ओर से भांतु कॉलोनी, मुरादाबाद के विकास के लिए विशेष पहल की जा रही है तथा समुदाय के विकास के लिए योजनाएँ एवं धनराशि भी स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने मांग की कि सतारन की भांतु बस्ती पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए और उसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए शिक्षा, रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए।