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Moradabad News: नगर पंचायत ढकिया में निकाली गई मनमोहक झांकियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ढकिया नगर पंचायत में सावन के दूसरे दिन श्रद्धा भाव से मनमोहक झांकियों का आयोजन किया गया। शिव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ हुआ। विशाल भंडारे में शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। राधा- कृष्ण की झांकियों ने आकर्षण बनाया, और नगरवासियों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया।

Moradabad News: नगर पंचायत ढकिया में निकाली गई मनमोहक झांकियां

Moradabad News: नगर पंचायत ढकिया में शनिवार को श्रद्धा भाव के साथ सावन माह के दूसरे दिन मनमोहक झांकियां निकाली गई। कस्बा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां भेंट की गई। आयोजित कार्यक्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शिव भक्तों ने भंडारा छका, नगर में राधा- कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। नगर के मोहल्लो में परंपरागत तरीके से झांकियों का प्रदर्शन किया गया । इस दौरान नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता जगदीश वाल्मीकि, देवानंद, वीर सिंह सैनी, राजेंद्र रूहेला, विक्की कुमार, आदि नगरवासी मौजूद रहे।

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