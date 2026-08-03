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Moradabad News: कांठ,सावन माह के पहले सोमवार शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: सावन माह के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना व जलाभिषेक किया। लाडलाबाद स्थित प्रकटेश्वर शिव मंदिर में सबसे अधिक भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने दूध, दही, और घी से दुग्धाभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की गई। विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के लिए पूजा की।

Moradabad News: कांठ,सावन माह के पहले सोमवार शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव

Moradabad News: सावन माह के प्रथम सोमवार को आस्था श्रद्धा और भक्ति की बयार न केवल शिवालयों में बल्कि घर-घर बही। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक से पूर्व भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। प्रकटेश्वर शिव मंदिर लाडला बाद में सर्वाधिक भीड़ उमड़ी। सावन माह के प्रथम सोमवार को नगर और क्षेत्र के शिव मंदिरों पर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा की। लाडलाबाद स्थित प्रकटेश्वर शिव मंदिर मैं श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ उमड़ी रही। भक्तों ने जलाभिषेक और दूध दही घी शहद से दुग्धाभिषेक किया। फूल बेलपत्र भांग धतूरा आदि शिवलिंग पर चढ़ाकर पूजा अर्चना की। लाडलाबाद प्रकटेश्वर शिव मंदिर में लगे मेले में लोगों खासकर बच्चों ने खरीदारी की。

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श्रद्धालुओं की भारी संख्या

फोटो कांठ 1 लाडलाबाद शिव मंदिर पर भारी संख्या में एकत्र शिवभक्त।

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सुरक्षा व्यवस्था

: नगर व क्षेत्र के लगभग सभी शिव मंदिरों पर पुलिस रही मुस्तैद

सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात रखा। लाडलाबाद स्थित प्रक्टेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के भारी संख्या में शिव मंदिर में पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने को लेकर पहुंचने और उन्हें व्यवस्थित बनाए रखने में यहां मौजूद महिला और पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पहले सोमवार को लाडलाबाद स्थित प्रक्टेश्वर शिव मंदिर में हनुमंत लगभग 40 से 45000 के बीच श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करते हुए पूजार्चना की।

अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की उपस्थिति

फोटो कांठ 2 लाडला बाद स्थित प्रकेश्वर शिव मंदिर में मौजूद प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह सहित पुलिसकर्मी

: नगर के समस्त शिवालयों में सुबह से जमा रहे श्रद्धालु

नगर के महेश्वरी मंदिर, माता महाकाली मंदिर, मुख्य बाजार स्थित बड़ा शिव मंदिर, बिशनपुरा स्थित शिव मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर पट्टीवाला, शिव मंदिर घोसीपुरा, संत रविदास मंदिर, श्री राम ज्योति मंदिर,रामलीला मंदिर, महर्षि वाल्मीकि मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी संख्या रही। नगर में श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर के शिवालयों में विधि विधान से जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन माह के पहले सोमवार पर कितने श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की?
लगभग 40 से 45000 के बीच श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक करते हुए पूजार्चना की।
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