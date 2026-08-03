Moradabad News: सुरजन नगर में शिवलिंग पूजा के साथ किया गया जलाभिषेक
Moradabad News: श्रावण मास के पहले सोमवार को सुरजन नगर में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर और चामुंडा देवी के मंदिर के पास शिवलिंग की सामूहिक पूजा-अर्चना की। पीपल देवता के नीचे स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। सभी भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की।
Moradabad News: श्रावण मास के प्रथम सोमवार को सुरजन नगर के झंडा चौक पर स्थित शिव मंदिर,नलों वाले बाबा के स्थान पर स्थित मंदिर, माता चामुंडा देवी के मंदिर के पास विराजमान शिवलिंग की पूजा अर्चना श्रद्धा एवं धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से की गई। चामुंडा मंदिर के पास स्थित पीपल देवता के नीचे विराजमान सिंह शिवलिंग पर सोमवार की सुबह से ही पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। सभी श्रद्धालु यहां पर स्थित शिवलिंग की पूजा करने के उपरांत जलाभिषेक करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे।
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