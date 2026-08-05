Moradabad News: मोमबत्ती फैक्टरी अग्निकांड के पीड़ितों ने की मुआवजे व कार्रवाई की मांग
Moradabad News: मुरादाबाद के कृष्णा कॉलोनी में एक मोमबत्ती फैक्टरी में आग लगने से प्रभावित परिवारों ने न्याय की मांग की। उन्होंने प्रशासन से फैक्टरी संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने और मुआवजे की मांग की। आग की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। डीएम और SSP ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
Moradabad News: मुरादाबाद के बुधबाजार स्थित कृष्णा कॉलोनी में मोमबत्ती फैक्टरी में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों ने बुधवार को जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। प्रकाश कुंज शिव कॉलोनी के काफी लोग जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया व एसएसपी सतपाल अंतिल से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपकर फैक्टरी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कराने और पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि फैक्टरी में लगी आग के दौरान दीवार गिरने और आग की चपेट में आने से आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की।गौरतलब
है कि शुक्रवार रात कृष्णा कॉलोनी स्थित अभिषेक अग्रवाल की मोमबत्ती फैक्टरी, गोदाम और मकान में भीषण आग लग गई थी। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को कई घंटों का समय लगा था। हादसे के दौरान फैक्टरी की दीवार गिरने से प्रकाश कुंज शिव कॉलोनी की गली और आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। सागर सक्सेना, विशाल सिक्का और शंभू शरण गुप्ता सहित कई परिवारों को नुकसान उठाना पड़ा। डीएम और एसएसपी ने पीड़ितों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
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