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Moradabad News: मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: नगर के उत्तरवाहिनी (ढांडी नदी) स्थित मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की बदहाल स्थिति को लेकर मोक्षधाम समिति ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत, सफाई और पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की है।

Moradabad News: मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की बदहाली पर फूटा लोगों का गुस्सा

Moradabad News: नगर के उत्तरवाहिनी (ढांडी नदी) स्थित मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की बदहाल स्थिति को लेकर शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में मोक्षधाम समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की।

रास्ते की स्थिति

समिति के अध्यक्ष संजीव सिंघल के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि मोक्षधाम तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से खराब हालत में है। इस रास्ते से डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य भारी वाहन लगातार गुजरते हैं, जिससे सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह-जगह मिट्टी, बालू और राख फैली रहने के कारण लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है।

बरसात का असर

समिति का कहना है कि बरसात के दिनों में रास्ते पर कीचड़ भर जाता है। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा लेकर आने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार फिसलने का खतरा बना रहता है और बुजुर्गों व महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

पार्किंग की समस्या

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि मोक्षधाम के पास वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पार्किंग स्थल पर पूर्व में वृक्षारोपण कर दिए जाने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के वाहन खड़े करने में दिक्कत होती है। इससे सड़क किनारे वाहन खड़े होने लगते हैं और जाम जैसी स्थिति बन जाती है।

मोक्षधाम समिति ने प्रशासन से मांग की है कि मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की तत्काल मरम्मत कराई जाए, सड़क पर फैली मिट्टी, बालू और राख की नियमित सफाई कराई जाए तथा अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के लिए वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए।

सामान्य प्रश्न

समिति ने जिलाधिकारी को क्या ज्ञापन सौंपा?
समिति ने मोक्षधाम जाने वाले रास्ते की बदहाल स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा।
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