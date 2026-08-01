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Moradabad News: ठाकुरद्वारा–सुरजननगर मार्ग की बदहाल हालत पर भड़के लोग, समाधान दिवस में सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ठाकुरद्वारा-तरजननगर सड़क की मरम्मत को लेकर अधिवक्ता ठाकुर कमल सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सड़क की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए प्रशासन से शीघ्र मरम्मत की मांग की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क में कई गड्ढे हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

Moradabad News: ठाकुरद्वारा–सुरजननगर मार्ग की बदहाल हालत पर भड़के लोग, समाधान दिवस में सौंपा ज्ञापन

Moradabad News: ठाकुरद्वारा–सुरजननगर सड़क की मरम्मत को लेकर गलत सूचना प्रकाशित कराए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ठाकुर कमल सिंह के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जनहित में मार्ग की तत्काल मरम्मत कराने तथा वास्तविक स्थिति से जिला प्रशासन को अवगत कराने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि लगभग सात मीटर चौड़ा ठाकुरद्वारा–सुरजननगर मार्ग पिछले करीब दस वर्षों से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यह मार्ग जनपद बिजनौर को जोड़ने के साथ-साथ प्रमुख कांवड़ मार्ग भी है तथा उत्तराखंड की ओर आने-जाने वाले हजारों वाहन प्रतिदिन इसी रास्ते से गुजरते हैं।

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ज्ञापन की मुख्य बातें

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि संबंधित विभाग को कई बार सड़क की खराब स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। हाल ही में समाचार पत्रों में सड़क की पूर्ण मरम्मत होने का समाचार प्रकाशित किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि सड़क के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से में अभी भी गड्ढे बने हुए हैं। जिन स्थानों पर गड्ढे भरे भी गए हैं, वहां की स्थिति स्पीड ब्रेकर जैसी हो गई है और समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

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प्रशासन से मांग

ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर सड़क की गुणवत्ता की जांच कराई जाए तथा जनहित को देखते हुए मार्ग की शीघ्र और स्थायी मरम्मत सुनिश्चित कराई जाए। ज्ञापन पर अनेक स्थानीय नागरिकों के हस्ताक्षर भी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ठाकुरद्वारा–सुरजननगर सड़क की स्थिति क्या है?
ठाकुरद्वारा–सुरजननगर सड़क पिछले करीब दस वर्षों से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, जिसमें कई बड़े गड्ढे हैं।
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