Moradabad News: सीएम से मिलकर मांगा एसईजेड में आर्टीजन पार्क
Moradabad News: विधायक रामवीर सिंह निर्यातकों के साथ मुख्यमंत्री से मिले, एसईजेड में आर्टीजन पार्क की जरूरत पर सीएम का ध्यान किया आकर्षित विधायक रामवीर सिंह निर्यातको
Moradabad News: स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एसईजेड) में आर्टीजन पार्क स्थापित किए जाने की शहर के निर्यातकों एवं उद्यमियों की मांग अब सीएम तक पहुंच गई है। विधायक रामवीर सिंह व निर्यातक उज्जवल अग्रवाल, आलोक चौधरी मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आर्टीजन पार्क की स्थापना से कारीगरों को आधुनिक कार्यस्थल, बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास व विपणन के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुना और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करने को आश्वस्त किया। विधायक रामवीर सिंह ने कुंदरकी विधानसभा के लिए अनेकों परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
साथ ही क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रमुख जरूरतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा।
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