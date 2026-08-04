Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: सीएम से मिलकर मांगा एसईजेड में आर्टीजन पार्क

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: विधायक रामवीर सिंह निर्यातकों के साथ मुख्यमंत्री से मिले, एसईजेड में आर्टीजन पार्क की जरूरत पर सीएम का ध्यान किया आकर्षित विधायक रामवीर सिंह निर्यातको

Moradabad News: सीएम से मिलकर मांगा एसईजेड में आर्टीजन पार्क

Moradabad News: स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (एसईजेड) में आर्टीजन पार्क स्थापित किए जाने की शहर के निर्यातकों एवं उद्यमियों की मांग अब सीएम तक पहुंच गई है। विधायक रामवीर सिंह व निर्यातक उज्जवल अग्रवाल, आलोक चौधरी मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि आर्टीजन पार्क की स्थापना से कारीगरों को आधुनिक कार्यस्थल, बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास व विपणन के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को ध्यान से सुना और आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करने को आश्वस्त किया। विधायक रामवीर सिंह ने कुंदरकी विधानसभा के लिए अनेकों परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

साथ ही क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रमुख जरूरतों को मुख्यमंत्री के सामने रखा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।