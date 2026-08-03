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Moradabad News: ड्यूटी से लौट रहे डीलिवरी ब्वॉय को घेर कर पीटा, चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र में एक डिलीवरी ब्वॉय, अजय, को दबंगों ने पीट दिया। जब उसका भाई, देवराज, बचाने आया तो उसे भी मारा गया। पुलिस ने चार दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 31 जुलाई की रात को हुई जब अजय अपने घर लौट रहा था। एसएचओ ने जांच की पुष्टि की।

Moradabad News: ड्यूटी से लौट रहे डीलिवरी ब्वॉय को घेर कर पीटा, चार पर केस

Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र में ड्यूटी से घर लौट रहे एक कंपनी के डीलीवरी ब्वॉय को दबंगों ने घेरकर पीट दिया। भाई बचाने पहुंचा तो उसके साथ भी मारपीट कर दी। पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। थाना कटघर क्षेत्र के भोलानाथ कालोनी निवासी अयज डीलिवरी ब्वॉय है। अजय के अनुसार 31 जुलाई को रात करीब 11 बजे वह आर्डर डीलीवरी करने के बाद अपने घर लौट रहा था। रास्ते में नेता कालोनी के नाले की पुलिया के पास यश सैनी, दिपांशु उर्फ ब्लैकबेरी, क्रिश और नैतिक ने घेर लिया। आरोपियों ने अजय को डंडे से बुरी तरह पीट दिया।

चीखपुकार पर अजय का भाई देवराज बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसे भी पीट दिया। उसी दौरान पुलिस वाहन की आवाज सुनकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। एसएचओ कटघर शैलेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।

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