Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मैनाठेर में चलती बाइक पर युवक ने किया स्टंट,वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: संभल-मुरादाबाद मार्ग पर एक युवक का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहा था और सड़क पर खड़ा होकर करतब दिखा रहा था, जिससे उसकी और अन्य राहगीरों की जान को खतरा था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि ऐसे स्टंट से बड़ा हादसा हो सकता है।

Moradabad News: मैनाठेर में चलती बाइक पर युवक ने किया स्टंट,वीडियो वायरल

Moradabad News: संभल-मुरादाबाद मार्ग पर बुधवार को मैनाठेर कोतवाली और डींगरपुर पुलिस चौकी के बीच एक युवक का चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए बिना हेलमेट बाइक चलाता और बीच सड़क पर सीट पर खड़ा होकर करतब दिखाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जिस समय युवक स्टंट कर रहा था उसी दौरान सड़क पर ट्रक समेत अन्य वाहन भी गुजर रहे थे। इसके बावजूद उसने अपनी जान के साथ-साथ अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया।

कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Social Media Moradabad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।