Moradabad News: डीजे पर डांस के दौरान महिला से छेड़छाड़, विरोध पर पति को पीटा

Moradabad News: कटघर थाना क्षेत्र के बल्देवपुरी में डीजे पर डांस कर रहे युवकों ने अशलील इशारे करते हुए महिला से छेड़छाड़ की। आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने महिला के साथ अभद्रता की और रात में उसके पति के घर लौटने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिला के पति को गंभीर चोटें आईं और उनकी बाइक भी तोड़ दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना कटघर क्षेत्र के बल्देवपुरी निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 23 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे नवनीत और संजीव अपने आठ अन्य साथियों के साथ उसके घर के सामने डीजे बजाकर डांस कर रहे थे।