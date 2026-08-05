Moradabad News: गिरे मोबाइल का इस्तेमाल कर खाते से उड़ाए एक लाख
Moradabad News: मुरादाबाद में एक व्यक्ति का मोबाइल फोन खोने के बाद साइबर ठगों ने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए उसके बैंक खाते से करीब एक लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन शुरुआती कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Moradabad News: मुरादाबाद। मोबाइल गुम होने के बाद साइबर ठगों ने उसका इस्तेमाल कर एक व्यक्ति के बैंक खाते से करीब एक लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर मझोला थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना मझोला क्षेत्र के लाइनपार हनुमान नगर गली नंबर 2 निवासी विनोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 3 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे उनका मोबाइल भोजपुर थाना क्षेत्र में गिर गया था। मोबाइल में दो सिम कार्ड लगे हुए थे। उन्होंने मोबाइल गुम होने की सूचना भोजपुर थाने में भी दी थी। पीड़ित के अनुसार उनका खाता भारतीय स्टेट बैंक बुद्ध बाजार शाखा में संचालित है।
मोबाइल नंबर से गूगल-पे भी जुड़ा हुआ था।आरोप है कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए 7 जुलाई को सुबह 10:38 बजे उनके खाते से दो बार 49999-49999 रुपये यानी कुल 99998 रुपये निकाल लिए गए। विनोद कुमार ने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने 8 जुलाई को पुलिस को दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान 25 जुलाई को रात करीब 8:36 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले ने गूगल-पे से संबंधित जानकारी मांगी। उन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया। पीड़ित ने आशंका जताई है कि उसी व्यक्ति ने उनके खाते से रकम निकाली है। मझोला थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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