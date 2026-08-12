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Moradabad News: संस्कृति क्लब ने सावन की शिवरात्रि पर किया शिव चालीसा का जाप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: संस्कृति क्लब ने सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर 108 माला का शिव चालीसा जाप किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, इसके बाद सभी देवी-देवताओं के भजन गाए गए और महिलाएं नृत्य करती रहीं। अंत में महा आरती कर प्रसाद वितरित किया गया।

Moradabad News: संस्कृति क्लब ने सावन की शिवरात्रि पर किया शिव चालीसा का जाप

Moradabad News: संस्कृति क्लब की ओर से मंगलवार को सावन माह की शिवरात्रि के अवसर पर शिव चालीसा का 108 माला का जाप किया गया। संस्थापिका प्रियंका गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन गणेश वंदना कर किया गया, जिसके बाद शिव चालीसा की 108 माला जाप की गई। इसके बाद सभी देवी देवताओं के भजन गए.। इस मौके पर सभी महिलाओं ने भजनों पर नृत्य किया। उसके बाद महा आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। रूपाली बंसल, प्रियंका गर्ग,प्रिया रस्तोगी,अलका शर्मा,ज्योति राणा,वैशाली गुप्ता,निधि टंडन, निष्ठा सक्सेना, सुधा, अनीता कंसल, रेनू अग्रवाल व रुचि शर्मा मुस्कान आदि रहीं।

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