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Moradabad News: भगवान शिव के जलाभिषेक को उमड़े रहे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद के चौरासी घंटा मंदिर में सावन के पहले दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे और दोपहर तक आते रहे। मंदिर बंद होने के बाद भी सफाई के दौरान भक्तों का आना जारी रहा। यह संख्या पहले से ज्यादा थी।

Moradabad News: भगवान शिव के जलाभिषेक को उमड़े रहे श्रद्धालु

Moradabad News: मुरादाबाद। चौरासी घंटा मंदिर के पुजारी विष्णु दत्त शर्मा एवं बाबा झारखंडी के उप महंत अमित गोस्वामी ने बताया कि गुरुवार को सावन का पहला दिन होने के कारण भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओें की भीड़ रही। उन्होंने सुबह मंदिर खुलने से पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया और दोपहर तक आते रहे। मंदिर बंद करने के बाद सफाई के समय भी उनका आना जारी रहा। उधर, माता मंदिर के पुजारी दिनेश सैनी ने भी बताया कि आज भगवान शिव का जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले से अधिक रही।

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