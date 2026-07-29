Moradabad News: आयुर्वेदिक टीम ने कई दुकानें चेक की
Moradabad News: क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. अमरदीप सिंह नायक के आदेश पर शहर और गांवों में अवैध क्लीनिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। झोलाछाप doctors जो एलोपैथी दवाइयों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके बोर्ड उतरवाकर क्लीनिक बंद किए गए। इसमें डॉ. दानवीर सिंह, डॉ. नदीम मलिक और पुलिस की टीम शामिल रही।
Moradabad News: क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. अमरदीप सिंह नायक के आदेश पर ऐसे अवैध क्लीनिकों जिन्होंने आयुर्वेद एवं यूनानी तथा देसी दवाखाना अपने बोर्ड पर अंकित कर रखा है उनके निरीक्षण के लिए टीमों का गठन किया गया है। बुधवार को शहर से लेकर गांव-देहात तक छापेमार कार्रवाई की गई। जिसमें विभिन्न झोलाछाप जो एलोपैथी की दवाइयां द्वारा प्रैक्टिस कर रहे थे और बोतल आदि लगाकर अपने बोर्ड पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक लिख रखा था। ऐसी दुकानों के बोर्ड उतरवा दिए और क्लीनिक भी बंद करवा दिया। डॉ. दानवीर सिंह, डॉ. नदीम मलिक, डॉ. फाईक अली व डॉ. वर्णिका रानी के साथ पुलिस टीम भी मौजूद रही।
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