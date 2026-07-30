Moradabad News: दो अलग-अलग एक्सीडेंट के मामले में वाहन चालक हुए बरी

Moradabad News: अलग-अलग स्थान पर हुए एक्सीडेंट के मामले में दो वाहन चालकों को अदालत में सबूत के अभाव में बरी कर दिया। बिलारी के गांव सिहाली नंदा के महावीर पुत्र राम प्रकाश यादव ने 12 फरवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया कि उनका बड़ा भाई कुंवर पाल पुत्र राम प्रकाश यादव किसी काम से बिलारी आया था। टेपों में बैठकर 6:30 बजे शाहबाद की ओर जा रहा था। धर्मपुर कलां के पास एक ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई कुंवर पाल गंभीर घायल हो गए जिनकी सैफनी में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मुकदमे के बाद पुलिस ने मिलक नगलिया जट के प्रेम किशोर पुत्र बलवंत सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

प्रेम किशोर की ओर से अधिवक्ता विनय यादव ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष मुकदमे में आरोप साबित नहीं कर सका, लिहाजा आरोपी प्रेम किशोर को ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश कुमार जितेंद्र प्रताप सिंह ने बरी कर दिया।एक अन्य केस में थाना चंदौसी के गांव तारापुर पथरा के राजवीर सिंह ने 19 दिसंबर 2010 को मुकदमा दर्ज कराया कि उसके भाई राजीव पुत्र रामपाल गांव के ही सुशील पुत्र नंदराम की बाइक पर रात्रि के 9:30 बजे अबुनगर थाना हजरतनगर गढ़ी सुशील की बुआ के घर से अपने घर वापस आ रहे थे। स्टेशन रोड पर डॉक्टर अनिल के नर्सिंग होम के पास एक ट्रैक्टर ने सुशील की बाइक में टक्कर मार दी। जिसमें सुशील और राजीव घायल हो गए। दोनों को मुरादाबाद लेकर आया गया। इसमें राजीव की मृत्यु हो गई तथा सुशील का जिला अस्पताल में इलाज चला। इस मामले में अज्ञात ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज कराया। जिस पर पुलिस ने जिला रामपुर के थाना शाहबाद के गांव डिबियापुर निवासी झम्मन यादव पुत्र भजनलाल हाल निवासी हरोरा के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अदालत में राजीव, सुशील, रामकिशन, हेड कांस्टेबल रियाजुद्दीन आदि के बयान दर्ज कराए थे। बाद में झम्मन यादव के विरूद्ध चार्जशीट अदालत में दाखिल की। ट्रैक्टर ड्राइवर जर्मन की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र यादव ने पैरवी की। बयानों के बाद अभियोजन पक्ष ट्रैक्टर ड्राइवर पर आरोप साबित नहीं कर सका, लिहाजा ट्रैक्टर ड्राइवर झम्मन को ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश कुवंर जितेंद्र प्रताप सिंह ने बरी कर दिया।