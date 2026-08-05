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पूर्व राज्यपाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद गुंबर के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता जिले के हिसावदा गांव पहुंचे और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सतपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राजेंद्र गौतम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई अन्य नेता शामिल हुए।

पूर्व राज्यपाल की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद गुंबर के नेतृत्व मे जिले भर के कांग्रेसजन जिला बागपत के गांव हिसावदा पहुंच कर पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय सतपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम में उपस्थित हुए ।कार्यक्रम के कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र गौतम ,हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ,उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी प्रदीप नरवाल , जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर , जिला उपाध्यक्ष वसीम अहमद,महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी , ठाकुरद्वारा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शमीम अहमद चौधरी, रामकुमार पंडा, शरीफ़ सिद्दीकी, इदरीस कस्सार, दानिश अंसारी, आदि शामिल हुए ।

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