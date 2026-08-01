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Moradabad News: अस्सी शिकायतों में से सिर्फ पांच का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: तहसील कांठ में संपूर्ण समाधान दिवस में 80 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। मौके पर पांच शिकायतों का निस्तारण हुआ और अन्य के लिए संबंधित टीमों को भेजा गया। उप जिलाधिकारी स्निग्धा चतुर्वेदी ने सभी शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से लेने की बात कही, बिना किसी लापरवाही के।

Moradabad News: अस्सी शिकायतों में से सिर्फ पांच का मौके पर निस्तारण

Moradabad News: तहसील कांठ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 80 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग की टीम मौके पर भेजी गई। तहसील कांठ में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी स्निग्धा चतुर्वेदी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज की भूमिका और सार्वजनिक चक रोड पर से अवैध कब्जे हटाए जाएं। भूमि संबंधित मामलों की शिकायतो के संबंध में उप जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक लेखपाल और नायब तहसीलदारों से कहा कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

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इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ कुलदीप सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया, तहसीलदार राजकुमार, जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार, पूर्ति निरीक्षक हिरदेश कुमार, बाल विकास से अनीता देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रज्ञा बाजपेई, नायब तहसीलदार योगेश कुमार आदि सभी विभागों के अधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे।फोटो कांठ 2 ,कांठ में फरियादियों की समस्याएं सुनते अधिकारी।

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