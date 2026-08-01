Moradabad News: अस्सी शिकायतों में से सिर्फ पांच का मौके पर निस्तारण

Moradabad News: तहसील कांठ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें 80 फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। पांच शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। अन्य शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग की टीम मौके पर भेजी गई। तहसील कांठ में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी स्निग्धा चतुर्वेदी ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाली प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण किया जाए। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम समाज की भूमिका और सार्वजनिक चक रोड पर से अवैध कब्जे हटाए जाएं। भूमि संबंधित मामलों की शिकायतो के संबंध में उप जिलाधिकारी ने राजस्व निरीक्षक लेखपाल और नायब तहसीलदारों से कहा कि न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।