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Moradabad News: चौपाल में उठी ओवरहेड टैंक का निर्माण न होने की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रामू वाला गणेश और कमालपुरी खालसा में शुक्रवार को चौपाल का आयोजन हुआ। ग्रामीणों ने ओवरहेड टैंक निर्माण न होने और कम बिजली आपूर्ति की शिकायत की। खंड विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ओवरहेड टैंक का निर्माण होगा और बिजली समस्या का समाधान किया जाएगा।

Moradabad News: चौपाल में उठी ओवरहेड टैंक का निर्माण न होने की शिकायत

Moradabad News: ब्लॉक क्षेत्र के गांव रामू वाला गणेश और कमालपुरी खालसा में चौपाल का आयोजन शुक्रवार को किया गया। रामू वाला गणेश में ओवरहेड टैंक का निर्माण न होने और बिजली की आपूर्ति बहुत कम किए जाने के मुद्दों को लेकर शिकायत की गई। रामू वाला गणेश में ग्राम प्रधान मदनपाल सिंह और खंड विकास अधिकारी उमाकांत मुदगल के साथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत योगेंद्र सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत सुनीं। ग्रामीणों ने गांव में ओवरहेड टेंट न बनने से पेयजल की दिक्कत होने और कम बिजली की आपूर्ति कम होने की शिकायत की। खंड विकास अधिकारी उमाकांत मुद्गल ने संबंधित कंपनी के सामने दिक्कत आने की बात कहते हुए कहा कि शीघ्र गांव में ओवर हेड टैंक का निर्माण कराया जाएगा।

बिजली आपूर्ति की समस्या के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया।

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