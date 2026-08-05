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Moradabad News: नाली सफाई से इंकार पर सफाई कर्मी का सिर फोड़ा,सैकड़ों सफाई कर्मी थाने पहुंचे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गांव लदावली में कांवड़ पथ की सफाई कर रहे सफाई कर्मी बिजेन्द्र पर एक ग्रामीण ने नाली साफ करने के लिए दबाव बनाया और मना करने पर सिर पर डंडा मारा। घायल को थाने लाया गया, जहां सैकड़ों सफाई कर्मी कार्यवाही की मांग करने पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायल का डाक्टरी परीक्षण किया गया।

Moradabad News: नाली सफाई से इंकार पर सफाई कर्मी का सिर फोड़ा,सैकड़ों सफाई कर्मी थाने पहुंचे

Moradabad News: थाना क्षेत्र के गांव में कांवड़ पथ की सफाई कर रहे सफाई कर्मी के घर के सामने नाली साफ करने को मना करने पर एक ग्रामीण ने मारपीट कर सिर फोड दिया, जिस पर सैकड़ों सफाई कर्मी थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव लदावली निवासी बिजेन्द्र पुत्र नेतराम सिंह सफाई कर्मी है, उनकी डयूटी कांवड़ पथ पर चल रही है। पीड़ित ने तहरीर देकर बताया कि बुधवार की सुबह नौ बजे के करीब वह महेन्द्री सिकंदरपुर गांव की नहर के रोड पर सफाई कर रहा था। बताया कि इसी रोड से लगातार कांवड़िये निकल कर कैंच की पुलिया से होकर मुरादाबाद को जा रहे है,जहां पर ब्लाक के कई सफाई कर्मियों की डयूटी लगाई गई है।

तभी महेन्द्री गांव का सुरपाल आया और रोड का काम छोड़ कर उससे घर के सामने की नाली की सफाई करने को कहने लगा जब सफाई कर्मी ने मना किया वह गाली गलौज करने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया,तो वह अपने घर से डंडा लेकर आया और सफाई कर्मी को मारने पीटने लगा, एक डंडा सफाई कर्मी के सिर पर लग गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा, साथ काम कर रहे सफाई कर्मियों ने किसी तरह से बचाया। घायल को आनन फानन में थाने लाए लेकिन जब तक घायल थाने आया, तब तक सैकड़ो सफाई कर्मी थाने पहुंच गये और कार्यवाही की मांग करने लगे। थानाध्यक्ष ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है साथ ही घायल सफाई कर्मी का डाक्टरी परीक्षण करा कर घर भेज दिया है इसेक बाद सभी सफाई कर्मी भी अपने घरों को चले गये।

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