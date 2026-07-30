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Moradabad News: रास्ते से कार हटाने के लिए कहने पर युवक पर ईंट से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद के आंबेडकर चौराहे पर अस्पताल कर्मी धमेंद्र ने रास्ते में खड़ी कार को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद कार सवारों ने गाली देते हुए उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Moradabad News: रास्ते से कार हटाने के लिए कहने पर युवक पर ईंट से हमला

Moradabad News: मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आंबेडकर चौराहे पर रास्ते में खड़ी कार हटाने के लिए कहना अस्पताल कर्मी को भारी पड़ गया। कार सवारों ने गाली गलौज करते हुए उसके सिर पर ईंट से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया है। थाना सिविल लाइंस के कांठ रोड मोरा मुस्तकम निवासी धमेंद्र ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह प्राइवेट अस्पताल में काम करता है। धमेंद्र के अनुसार 27 जुलाई को रात 7:30 बजे वह घर से अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। आंबेडकर चौराहे पर पहुंचा तो रास्ते में एक कार खड़ी थी।

धमेंद्र के अनुसार उसने कार रास्ते से हटाने के लिए कहा तो कार से उतर कर हरथला निवासी विहान, पंकज प्रजापति, काजीपुरा निवासी शिवा और उनके दो अज्ञात साथियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। गाली देने से मना करने पर आरोपियों ने ईंट से सिर पर हमला किया, जिससे वह लहुलूहान हो गया। एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर तीन नामजद समेत पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

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