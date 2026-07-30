Moradabad News: चोरों ने एक घर से लाखों का माल किया साफ

Moradabad News: सुरजन नगर के कनकपुर पीपली निवासी अनिल कुमार पुत्र लल्लू सिंह काम करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसका घर गांव के बाहर सड़क के किनारे जंगल के पास बना हुआ है। घर पर उसकी पत्नी उषा देवी पुत्री पल्लवी एवं अनु तथा पुत्र शौर्य और राज रात्रि भोजन के उपरांत छत पर सो रहे थे। रात्रि में लगभग 3:00 बजे उषा अपनी भैंस को देखने के लिए छत से नीचे उतरकर आई, तब उसने देखा कि अंदर कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वह कमरे के अंदर गई तब उसकी चीख निकल गई क्योंकि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था तथा कमरे में रखे हुए संदूक भी खुले पड़े थे। उसकी चीख सुनकर उसके पुत्र और पुत्री भी नींद से उठकर नीचे आए तथा मोहल्ले वाले भी उसके घर पहुंच गए।

चोरी का विवरण

अनिल कुमार की पत्नी उषा देवी ने बताया कि चोर जंगल के रास्ते से छत पर होकर घर में घुसे तथा सारा माल समेट कर वापस चले गए। उषा देवी ने बताया कि चोर सोने की अंगूठी, सोने की कंठी, सोने के कुंडल, सोने की तबिजए, तीन नोज पिन, दो जोड़ी चांदी की पायल, दो चांदी की राखी, तीन चांदी की अंगूठी, दो जोड़ी बिछुए, बीस हजार रुपए एवं कपड़ों का एक सूटकेस तथा बैग ले गए। उषा देवी ने चोरी गए सामान की कीमत लगभग 5 लख रुपए बतायी। चोरी की सूचना उसने अपने पति अनिल कुमार एवं सुरजन नगर चौकी पुलिस को दी। सूचना पर उषा का पति भी घर आ गया तथा सूर्य नगर से पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के साथ काफी दूर तक जाकर जंगलों का भी मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को जल्दी ही इस चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया।