Moradabad News: चोरों ने एक घर से लाखों का माल किया साफ
Moradabad News: सुरजन नगर के कनकपुर पीपली निवासी अनिल कुमार की पत्नी उषा देवी ने रात में अपने घर में चोरी का अनुभव किया। चोर जंगल के रास्ते से घर में घुसे और सोने-चांदी के जेवरात एवं 20,000 रुपए सहित सामान चुरा ले गए। चोरी की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है।
Moradabad News: सुरजन नगर के कनकपुर पीपली निवासी अनिल कुमार पुत्र लल्लू सिंह काम करने के लिए बाहर गया हुआ था। उसका घर गांव के बाहर सड़क के किनारे जंगल के पास बना हुआ है। घर पर उसकी पत्नी उषा देवी पुत्री पल्लवी एवं अनु तथा पुत्र शौर्य और राज रात्रि भोजन के उपरांत छत पर सो रहे थे। रात्रि में लगभग 3:00 बजे उषा अपनी भैंस को देखने के लिए छत से नीचे उतरकर आई, तब उसने देखा कि अंदर कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वह कमरे के अंदर गई तब उसकी चीख निकल गई क्योंकि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था तथा कमरे में रखे हुए संदूक भी खुले पड़े थे। उसकी चीख सुनकर उसके पुत्र और पुत्री भी नींद से उठकर नीचे आए तथा मोहल्ले वाले भी उसके घर पहुंच गए।
चोरी का विवरण
अनिल कुमार की पत्नी उषा देवी ने बताया कि चोर जंगल के रास्ते से छत पर होकर घर में घुसे तथा सारा माल समेट कर वापस चले गए। उषा देवी ने बताया कि चोर सोने की अंगूठी, सोने की कंठी, सोने के कुंडल, सोने की तबिजए, तीन नोज पिन, दो जोड़ी चांदी की पायल, दो चांदी की राखी, तीन चांदी की अंगूठी, दो जोड़ी बिछुए, बीस हजार रुपए एवं कपड़ों का एक सूटकेस तथा बैग ले गए। उषा देवी ने चोरी गए सामान की कीमत लगभग 5 लख रुपए बतायी। चोरी की सूचना उसने अपने पति अनिल कुमार एवं सुरजन नगर चौकी पुलिस को दी। सूचना पर उषा का पति भी घर आ गया तथा सूर्य नगर से पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के साथ काफी दूर तक जाकर जंगलों का भी मुआयना किया। पुलिस ने पीड़ित परिवार को जल्दी ही इस चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।