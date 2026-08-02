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Moradabad News: चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं ट्रस्ट ने किया बच्चों को सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: चैरिटेबल ट्रस्ट 'आओ हाथ बढ़ाएं' ने एमआईटी वर्ल्ड स्कूल में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेहंदी प्रशिक्षण शिविर एवं संस्कार ज्ञान परीक्षा के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह थे।

Moradabad News: चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं ट्रस्ट ने किया बच्चों को सम्मानित

Moradabad News: चैरिटेबल ट्रस्ट आओ हाथ बढ़ाएं–एक पहल मदद की ओर से रविवार को एमआईटी वर्ल्ड स्कूल में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दो प्रमुख सामाजिक एवं शैक्षिक गतिविधियों निःशुल्क मेहंदी प्रशिक्षण शिविर व संस्कार ज्ञान परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान चांदनी सैनी, द्वितीय स्थान अवनी, तृतीय स्थान ध्रुव सैनी, चतुर्थ स्थान पालक और पांचवा स्थान शौर्य सैनी और तुलसी में टाई हो गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह रहे। अध्यक्ष गीतांजली पांडेय,राघव रस्तोगी, प्रबल पंत, अंकुर गुप्ता व प्रियंका भटनागर व एमआईटी के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, अध्यक्ष वाईपी गुप्ता, एमआईटी वर्ल्ड स्कूल की प्रधानाचार्या मंजुला कंबोज, डॉ. विशेष गुप्ता, गुरविंदर सिंह, धवल दीक्षित, रवि यदुववंशी आदि रहे।

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