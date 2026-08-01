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Moradabad News: एलिट खत्री क्लब ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: एलिट खत्री क्लब ने स्व राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. एचके खन्ना और अन्य अतिथियों द्वारा की गई। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले महिलाओं और सीनियर सिटीजन सहित युवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया।

Moradabad News: एलिट खत्री क्लब ने समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महानुभवों को किया सम्मानित

Moradabad News: एलिट खत्री क्लब की ओर से शनिवार को भारत रत्न व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व राजर्षी पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. एचके. खन्ना और विशेष अतिथि महेंद्र मल्होत्रा व प्रमोद खन्ना ने संयुक्त रूप से किया। इस वर्ष जिले में उन महिलाओं व सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही उन युवक-युवतियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने शिक्षा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनीमेशन, बॉलीवुड और बिजनेस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

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क्लब के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ समाजसेवी संजय धवन,हिमांशु मेहरा, अनूप टंडन, असित मेहरोत्रा, पंकज कपूर, मोहन मेहरा, अनूप मेहरोत्रा, डॉ. संतोष मेहरोत्रा, रतन खन्ना, नीरज सेठ, डॉ. मोहित टंडन, भावना धवन, शिल्पी मेहरोत्रा आदि रहे।

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