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Moradabad News: दक्ष प्रजापति कर्म, संस्कृति और संगठन के प्रतीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: बुधवार को सपा के जिला कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई, जहां उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि महाराजा दक्ष समाज के महापुरुष हैं और उनके विचार आज भी लोगों को नई दिशा देते हैं।

Moradabad News: दक्ष प्रजापति कर्म, संस्कृति और संगठन के प्रतीक

Moradabad News: सपा के जिला कार्यालय पर बुधवार को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, कर्म, संस्कृति और संगठन के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की पहचान उसके महापुरुषों से होती है और उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। अमित प्रजापति, इलम सिंह गुर्जर, जिला महासचिव फुरकान अली,मनोज प्रजापति, गोविन्द प्रजापति, वेदप्रकाश सैनी,नौशाद पाशा,बी. के. सैनी,शीरी गुल, वसीम कुरैशी, तहजीब आलम, विक्रम सिँह यादव,प्रेमबाबू वाल्मीकि, नन्हें सिंह गौतम प्रेमपाल प्रजापति, मुकेश प्रजापति आदि मौजूद रहे।

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