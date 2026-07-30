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Moradabad News: कृष्णा आश्रम में मनाई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में जागरूक समाज ने गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया, जिसमें सदस्यों ने गुरु गौरी शंकर दीक्षित के चित्र पर तिलक लगाकर पुष्प मालाएं चढ़ाईं। सभी ने गुरु के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष अतुल जौहरी और अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

Moradabad News: कृष्णा आश्रम में मनाई गुरु पूर्णिमा

Moradabad News: मुरादाबाद जागरूक समाज ने ताड़ीखाना चौक स्थित कृष्ण में गुरु पूर्णिमा मनाई। सदस्यों ने गुरु गौरी शंकर दीक्षित के चित्र पर तिलक लगाया और पुष्प मालाएं चढ़ाईं। सभी ने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अध्यक्ष अतुल जौहरी सहित शुभम गुप्ता, सतेंद्र शर्मा, शालम मल्होत्रा, नवीन सिन्हा, दिनेश, हरीश रावत, देवेश भाटिया,नीरज गुप्ता, राघव गुप्ता, सुनील गुलाटी आदि शामिल रहे।

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