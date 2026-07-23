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Moradabad News: चंद्रशेखर और बाल गंगा धर को किया नमन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्र शेखर आजाद एवं पंडित बाल गंगाधर तिलक की जयंती सरस्वती बालिका इंटर कालेज में मनाई। सभा अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में वक्ताओं ने उनके योगदान पर चर्चा की और माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में कई सदस्य शामिल हुए।

Moradabad News: चंद्रशेखर और बाल गंगा धर को किया नमन

Moradabad News: अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर ने सरस्वती बालिका इंटर कालेज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्र शेखर आजाद एवं पंडित बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इनके चित्रों पर माल्यार्पण किया। वक्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके योग दान पर प्रकाश डाला। सभा में प्रदीप शर्मा, अनिल शर्मा, विमलेंद्र शर्मा, राम प्रकाश शर्मा, प्रणवीर शर्मा, अमित, राजू, संजय शंखधार निखिल भारद्वाज आदि शामिल रहे। अध्यक्षता अनिल शर्मा ने व संचालन सुनील कुमार शर्मा ने की।

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