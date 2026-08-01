Moradabad News: हॉवर्ड कान्वेट स्कूल में मनाया गया अलंकरण समारोह
Moradabad News: हॉवर्ड कान्वेंट स्कूल गढ़ी में अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। समारोह की शुरुआत दीपेश सिंह, रेनू विश्नोई, एवं अन्य शिक्षकों द्वारा की गई। छात्राओं और छात्रों को विभिन्न पदों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी हाउस के छात्रों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया।
Moradabad News: हॉवर्ड कान्वेंट स्कूल गढ़ी में अलंकरण समारोह दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक दीपेश सिंह एवं विद्यालय प्रधानाचार्या रेनू विश्नोई ,उप प्रधानाचार्य शलभ माथुर एवं विद्यालय शारीरिक शिक्षक सचिन विश्नोई एवं विद्यालय वरिष्ठ शिक्षक रचना खन्ना ,योगेश सिंह बिष्ट सी सी ए इंचार्ज नीतू चौधरी एवं सनी कटारिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया ।
छात्र सम्मान
कार्यक्रम का संचालन विद्यालय शिक्षक अक्षिता बिश्नोई एवं सचिन चौधरी द्वारा किया गया। विद्यालय प्रबंधक, विद्यालय प्रधानाचार्या एवं उप प्रधानाचार्य द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित छात्र-छात्राओं को बैचेस एवं ससेस पहनाकर सम्मानित किया। इन छात्र पदों के अंतर्गत कक्षा 12 कला वर्ग की छात्रा आयशा हुमेरा, को हेड गर्ल एवं कक्षा 11 के छात्र सीजान को हेड बॉय के पद से सम्मानित किया गया,इसके साथ ही कक्षा 11 के छात्र मुराद को वाइस हेड बॉय एवं कक्षा 11 की छात्रा कला वर्ग से जिकरा को वॉइस हेड गर्ल एवं परफेक्ट डिसिप्लिन के अंतर्गत कक्षा 11 के छात्र अदीब अहमद एवं ग्रीन वॉरियर परफेक्ट के पद पर कक्षा 11 कला वर्ग की छात्रा सोफिया के साथ स्पोर्ट परफेक्ट के पद पर कक्षा 11 के छात्र अशर एवं कल्चरल परफेक्ट पद पर हरम फातिमा वॉइस कल्चरल परफेक्ट के पद पर कक्षा 10 की छात्रा सुमाइला को सम्मानित किया गया।
समारोह का समापन
इस अवसर पर विद्यालय के रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो हाउस के सभी छात्रों को उनके पद विभाजित कर उनको भी सम्मानित किया गया। अलंकरण दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्या ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए समस्त शिक्षकों एवं विद्यालय कार्यरत कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।
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