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Moradabad News: चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक को दी पुषपांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती रामसरन लाल मेमोरियल इण्टर कालेज में समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्रों ने महापुरुषों की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का संचालन अनिल कुमार ने किया।

Moradabad News: चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक को दी पुषपांजलि

Moradabad News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर क्रांतिकारी अदम्य साहसी चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती को रामसरन लाल मेमोरियल इण्टर कालेज पसियापुरा पदार्थ में समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय हिन्दू रक्षा सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य जगदीश सक्सेना ने सभी अध्यापक अध्यापिकाओं एवं छात्र-छात्राओं के साथ दोनों देश भक्त महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पुष्पांजलि दी । संचालन अनिल कुमार ने किया ।रघुवीर सिंह ,जयपाल सिंह, प्रमोद कुमार ,अशोक कुमार ,आदेश कुमार ,निर्वेश कुमारी ,पूनम शर्मा ,मधु कुमारी ,दामिनी कुमारी ,संजना कुमारी, मनीषा कुमारी ,तमन्ना का सहयोग रहा।

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