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Moradabad News: योगशाला में आचार्य बालकृष्ण का मनाया जन्मदिन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: बिलारी। नगर पालिका परिषद में चल रही योगशाला में योग परिवार संगठन ने आचार्य बालकृष्ण

Moradabad News: योगशाला में आचार्य बालकृष्ण का मनाया जन्मदिन

Moradabad News: नगर पालिका परिषद में चल रही योगशाला में योग परिवार संगठन ने आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के मौके पर मंगलवार को योग शिक्षक नरेंद्र सिंह को सम्मान वस्त्र व उपहार भेंट कर अभिनंदन किया गया। योग शिक्षिका पूजा जैन, अनीता चौधरी, पिंकी लाठर, राशि शर्मा, मधु रानी ,कंचन चौधरी, अनमोल डागर, खुशबू गुप्ता, रीमा मौर्य, रेखा सक्सेना, रानी चौधरी, समाज सेवी मोहनलाल शर्मा, योग शिक्षक नरेंद्र सिंह, बाबूलाल चक्रवर्ती, सौरभ गुप्ता, राहुल गुप्ता, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर राजवीर सिंह, भारतपाल सिंह रहे। अध्यक्षता राम प्रताप सिंह व संचालन सामाजिक कार्यकर्ता संजय सक्सेना ने किया।

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योग शिक्षक निहाल सिंह लाठर ने सभी का आभार जताया।फोटो सहित

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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