Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की गाड़ी में मारी टक्कर, चार लोग घायल

Moradabad News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र स्थित पुराने टोल बाइपास पर मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ बजे तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत कार मालिक मनोज यादव, उनका बेटा और चालक घायल हो गए। पुलिस ने हेड कांस्टेबल समेत चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र डायल-112 की पीआरवी-233 पर तैनात है। बीते मंगलवार की रात वह अपने साथियों के साथ मैनाठेर थाना क्षेत्र के पुराने टोल बाइपास पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देर रात में दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार ने खड़ी पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी।