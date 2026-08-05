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Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की गाड़ी में मारी टक्कर, चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र में रात को तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र और कार मालिक मनोज यादव, उनके बेटे और चालक घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Moradabad News: तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की गाड़ी में मारी टक्कर, चार लोग घायल

Moradabad News: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र स्थित पुराने टोल बाइपास पर मंगलवार की देर रात करीब डेढ़ बजे तेज रफ्तार कार ने डायल-112 की पीआरवी गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र समेत कार मालिक मनोज यादव, उनका बेटा और चालक घायल हो गए। पुलिस ने हेड कांस्टेबल समेत चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र डायल-112 की पीआरवी-233 पर तैनात है। बीते मंगलवार की रात वह अपने साथियों के साथ मैनाठेर थाना क्षेत्र के पुराने टोल बाइपास पर ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देर रात में दिल्ली की तरफ से तेज गति से आ रही एक कार ने खड़ी पीआरवी में जोरदार टक्कर मार दी।

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सूचना मिलते ही दूसरी डायल-112 पीआरवी मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे में कार मालिक मनोज यादव निवासी तिलहर शाहजहापुर, उनके बेटे और चालक के अलावा हेड कांस्टेबल सुभाषचंद्र घायल हो गए। वहीं बुधवार सुबह उपचार के दौरान ही कार मालिक अपने बेटे और चालक के साथ जिला अस्पताल में बिना सूचना दिए चले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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