Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल उड़ाया, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: शाहपुर तिगरी पंचशील नगर में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 6 से 7 लाख रुपये का नकदी और जेवर चुरा लिया। रोहित अग्रवाल ने 25 जुलाई को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यात्रा की थी। जब लौटे तो चोरी का पता चला। पुलिस ने एक सप्ताह बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

Moradabad News: मकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल उड़ाया, केस दर्ज

Moradabad News: मझोला थाना खेत्र के शाहपुर तिगरी पंचशील नगर में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर नकदी-जेवर मसेत छह से सात लाख का माल पार कर दिया। घटना की शिकायत पुलिस में की गई तो जांच की बात कहकर टाल दिया। अब एक सप्ताह बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना मझोला के शाहपुर तिगरी-पंचशील नगर निवासी रोहित अग्रवाल प्राइवेट जॉब करते हैं। रोहित के अनुसार बीते 25 जुलाई को वह पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ गए थे। मकान में ताला लगा था। उसी रात चोर आलमारी का भी ताला तोड़कर उसमें रखी दस हजार रुपये की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण समेत छह से सात लाख रुपये का माल समेट कर ले गए।

अगले दिन जब वह लखनऊ से लौट कर आए तब घटना का पता चला और चौकी पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मौका मुआयना भी किया, लेकिन जांच की बात कहकर चली गई। बाद में परेशान होकर रोहित अग्रवाल ने थाने पर जाकर तहरीर दी। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही चोरों का पता लगाकर वारदात का खुलासा किया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।