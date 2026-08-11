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Moradabad News: युवक को घेर कर हमला, बचाने पहुंचे भाईयों से भी मारपीट, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र के मंगूपुरा में दबंगों ने एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला किया। हमले के दौरान उसके दो भाइयों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित राहुल ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में चार भाई शामिल हैं।

Moradabad News: युवक को घेर कर हमला, बचाने पहुंचे भाईयों से भी मारपीट, केस दर्ज

Moradabad News: मझोला थाना क्षेत्र के मंगूपुरा में दबंगों ने युवक को घेरकर उसके ऊपर लाठी-डंडा और धारदार हथियार से हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाने पहुंचे उसके दो भाइयों के साथ भी मारपीट कर दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में चार आपस में सगे भाई हैं। थाना मझोला के मंगूपुरा निवासी राहुल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीते 4 अगस्त को दस बजे वह नया मुरादाबाद सेक्टर 14 से अपने घर लौट रहा था। रास्ते में अपने घर के पास पहुंचा था तभी पहले से घात लगाए बैठे जगत सिंह और देवेंद, उसके भाई अंकित, जोगेंद्र उर्फ राजा और नन्हें ने घेर लिया।

आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। राहुल के अनुसार शोर मचाने पर उसके भाई बलीराज व सुमन पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इतना ही नहीं आरोपियों ने राहुल के ऊपर भी धारदार हथियार से हमला किया। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मारपीट, धमकी देने में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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